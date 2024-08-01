Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'da Yangın ile Mücadele Başlatıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi, Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'nda bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Çıkan yangının nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcıyor. Yangın söndürme çalışmalarının önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.