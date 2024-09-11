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Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 02:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 02:52
Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Hatay'da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale başlatıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Yangının bildirilmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale için 7 arazöz ve 4 su tankeriyle bölgeye intikal etti. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına destek olmak için görevlendirildi.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangın söndürme ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

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