Hatay'da panik yaratan deprem: AFAD şiddetini açıkladı!

Hatay'ın Kırıkhan'da deprem meydana geldi. AFAD kaynaklarından alınan bilgiye göre depremin sabah 05.05 sularında gerçekleştiği belirtilirken depremin şiddeti 3,9 olarak ölçüldüğü bildirildi.

Hatay'da panik yaratan deprem: AFAD şiddetini açıkladı!
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 05.05'te yerin 8.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, ilçe merkezi ve çevre yerleşimlerde hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar tedirgin oldu. Depremde herhangi bir can veya mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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