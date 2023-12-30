Hatay'da panik yaratan deprem: AFAD şiddetini açıkladı!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 05.05'te yerin 8.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, ilçe merkezi ve çevre yerleşimlerde hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar tedirgin oldu. Depremde herhangi bir can veya mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.