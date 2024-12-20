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Hatay'da Polis Ekiplerinden Şehit Kızına Unutulmaz Doğum Günü Sürprizi

Hatay'da polis ekipleri, şehit meslektaşları Emirhan Şimşek'in 7 yaşındaki kızı Ömür için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:51
Hatay'da Polis Ekiplerinden Şehit Kızına Unutulmaz Doğum Günü Sürprizi

Hatay'da Şehit Kızına Doğum Günü Sürprizi

Hatay'da, polis ekipleri, şehit meslektaşları Emirhan Şimşek'in 7 yaşına giren kızı Ömür için unutulmaz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te geçen yıl şüpheli kovalamacası sırasında gerçekleşen trafik kazasında şehit düşen Şimşek'in kızı Ömür, Arsuz ilçesindeki kontrol noktasında babasına benzettiği bir polise sarılarak duygusal anlar yaşadı.

Polislerden Sürpriz Hazırlığı

Bu anlamlı olayın ardından polis ekipleri, küçük kıza doğum günü sürprizi yapma kararı aldı. Doğum günü olduğunu öğrendikleri Ömür için pasta alan ekipler, aileyi Belen ilçesinde ziyaret etti. Kapıda pastayı gören küçük kız, sürpriz karşısında büyük bir sevinç yaşadı.

Büyülü Anlar ve Hediyeler

Ömür, kendisi için hazırlanan pastayı üfledikten sonra polis ekipleriyle birlikte doğum gününü coşkuyla kutladı. Ziyaretin sonunda, ekipler küçük kıza çeşitli hediyeler vererek onu mutlu etti. Bu özel an, ailenin yıllar boyunca hatırlayacağı güzel bir anı olarak kalacak.

Hatay'da polis ekipleri, şehit meslektaşları Emirhan Şimşek'in 7 yaşına giren kızına doğum günü...

Hatay'da polis ekipleri, şehit meslektaşları Emirhan Şimşek'in 7 yaşına giren kızına doğum günü kutlaması yaptı.

Hatay'da polis ekipleri, şehit meslektaşları Emirhan Şimşek'in 7 yaşına giren kızına doğum günü...

Hatay'da polis ekipleri, şehit meslektaşları Emirhan Şimşek'in 7 yaşına giren kızına doğum günü kutlaması yaptı.

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