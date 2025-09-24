Hatay'da Polisten Kaçan Panelvan Kaza Yaptı: 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da polisten kaçan panelvan kaza yaptı

Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir panelvan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ikazına uymayarak kaçış girişiminde bulundu ve iki araca çarparak kaza yaptı.

Olayın ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı Kumlu-Kırıkhan kara yolu üzerinde durdurmak istedi. Ekiplerin ikazına rağmen sürücünün kaçmaya çalışması sonucu, kovalamaca esnasında araç Kırıkhan istikametinde seyir halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada, panelvanın çarptığı otomobillerde bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yakalanma ve gözaltı

Kazanın ardından panelvanda bulunan 5'i kadın olmak üzere 11 düzensiz göçmen yakalandı. Kazadan yara almadan kurtulan düzensiz göçmenler, teslim edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Panelvan sürücüsü M.O.D. ise gözaltına alındı.