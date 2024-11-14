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Hatay'da 'Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku' Paneli Gerçekleşti

Hatay'da düzenlenen panelde, yanlış yönlendirmelerin önemi vurgulandı ve dezenformasyona karşı uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:51
Hatay'da 'Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku' Paneli Gerçekleşti

Hatay'da Önemli Bir Panel: 'Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku'

Hatay'da, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliği ile düzenlenen "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli, HMKÜ Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı: Doğru Bilgiye İhtiyacımız Var

Panelde konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, deprem döneminde yaşanan üzüntülerin başında insanların yanlış yönlendirilmesi ve algı oluşturma çabalarının geldiğini belirtti. Masatlı, yanlış paylaşımların Hatay'ın yeniden yapılanma sürecine gölge düşürdüğünü vurgulayarak, "Bizim aslında tek şeye ihtiyacımız vardı; o da moraldi ama maalesef bu süreç boyunca olumsuz durumlarla karşılaştık" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonun Tehlikesi

RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetcioğlu, dezenformasyonun birçok olumsuzluğa yol açtığını ifade ederek, asılsız haberlerin meslek eğitimini alan öğrencilere zarar verdiğini belirtti. Şerbetcioğlu, "Eline cep telefonu alan bir kişi, haberin doğruluğuna bakmaksızın, art niyetle algı oluşturmaya çalışıyor. İletişim mesleği öğrencilerini bu konuda uyarmak istiyorum; sosyal medya hesaplarında veya sosyal ağlarda doğruluğunu ispat etmediğiniz bir şeyi kesinlikle paylaşmayın" dedi.

Panelin Katılımcıları ve Teşekkürler

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Alanka, panelde emeği geçenlere teşekkür ederek, katılımcılara değerli bilgiler sundu. Panele Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Uygun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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