Hatay'da Reyhanlı'da Aranan 2 Kişi Uyuşturucu ve Vergi Suçlarından Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmasında, işledikleri suçlar nedeniyle adli makamlarca aranan iki şüpheli yakalandı.

Operasyon ve Yakalama

Operasyon kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ve ayrıca vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan M.E.E. ile aynı suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K., Reyhanlı'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli Süreç

Adli mercilere sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

