Hatay'da Sağlık Müdürlüğüne Ait Konteyneri Çalan Şüpheli Yakalandı

Hatay'da Sağlık Müdürlüğüne Ait Konteyner Hırsızlığı Ortaya Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait bir konteynerin çalınmasının ardından yapılan çalışmalar sonuç verdi. Mızraklı Mahallesi'nde yaşanan bu olayın ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hızla harekete geçti.

Güvenlik Kameraları Kurtarıcı Oldu

Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını titizlikle inceledi ve konteyneri kamyona yükleyen şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan sağlam takip ve araştırmalar sonucunda, M.Y isimli şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalınan Konteyner Sahiplerine İade Edildi

Yakalama işlemi sonrası, çalınan konteyner İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, şüphelinin konteyneri kamyona yükleme anını ve bulunduğu bölgeden götürdüğünü açıkça ortaya koyuyor.