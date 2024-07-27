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Hatay'da Silahlı Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

İskenderun'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi konusunda 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:45
Hatay'da Silahlı Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

Hatay'da Silahlı Saldırı Olayında Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırıya karıştıkları iddia edilen 2 zanlı güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Fırat K. adlı kişinin ikametine ateş açılması üzerine soruşturma başlattı.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Silahlar

Soruşturma çerçevesinde F.G. ve T.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların yapılan üst arama işlemlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Adli Süreç

Polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Yaralı ve Kaçan Zanlılar

Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda yaralanan Gülden G. (56) hakkında da kamuoyu merakla bilgi beklerken, polis ekipleri olaya karışan kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

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