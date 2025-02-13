Hatay'da etkili olan yoğun sis, ulaşımda sıkıntılara yol açtı. Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan sis, gün içerisinde etkisini artırarak devam etti.

Sis nedeniyle Antakya-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Bu durum, sürücülerin seyahat güvenliğini tehdit etti.

Trafik ekipleri, yollarda gerekli önlemleri alarak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu tür hava koşullarında, yolculuk öncesi hava durumunun kontrol edilmesi ve hız limitlerine uyulması büyük önem arz ediyor.

Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sabah başlayan sis etkisini artırdı. Sis nedeniyle Antakya-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.