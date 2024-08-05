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Hatay'da Sulama Havuzunda Trajik Boğulma Olayı

Belen ilçesinde 12 yaşındaki Atakan Taya, sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:48
Hatay'da Sulama Havuzunda Trajik Boğulma Olayı

Hatay'da Bir Çocuk Boğuldu

Hatay'ın Belen ilçesinde, 12 yaşındaki Atakan Taya, sulama havuzuna girerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Atakan Taya, henüz neden girdiği bilinmeyen sulama havuzunda meydana gelen olayda, Çerçikaya Mahallesi’nde bulunan tarımsal sulama havuzuna düşerek boğuldu.

Baba ve Acil Müdahale

Çocuklarını havuzda hareketsiz halde gören baba Sinan Taya (45), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ailesi, Taya’yı sudan çıkardıktan sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Arsuz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen, Atakan Taya kurtarılamadı.

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