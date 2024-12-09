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Hatay'da Suriyelilere Mobil Hizmet Aracı Görevlendirildi

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyeliler için Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracı konuşlandırıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:47
Hatay'da Suriyelilere Mobil Hizmet Aracı Görevlendirildi

Hatay'da Suriyeliler İçin Mobil Destek

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracı görevlendirildi. İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya başladı.

Hızlı İşlem İçin Mobil Birim

Yapılan düzenlemelerle, işlem süreçlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla, sınır kapısı yakınında mobil hizmet aracı konuşlandırıldı. Burada görevli yetkililer, Suriyelilerin kayıt işlemlerini yürütmekte ve bu işlemler tamamlandıktan sonra, Suriyeliler Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan kendi ülkelerine geçiş yapabilmektedirler.

Hatay Valisi'nden İnceleme

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da sınır kapısına gelerek, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Açıklanan bu hizmet ile birlikte, Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecinin daha düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyeliler için Göç İdaresi...

Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyeliler için Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracı görevlendirildi.

Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyeliler için Göç İdaresi...

Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyeliler için Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracı görevlendirildi.

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