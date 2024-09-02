Hatay'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 15 Bin 301 Obje Ele Geçirildi

Hatay'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 15 bin 301 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Emniyet ekipleri, Reyhanlı ilçesinde belirlenen bir adrese düzenledikleri baskında, büyük bir tarihi eser koleksiyonu ortaya çıkardı. Ele geçirilen objeler arasında; 13,649 sikke, 100 yüzük, 22 kolye ucu, 2 altın yüzük, 310 gözyaşı şişesi, 836 kandil ve 382 farklı ebat ve şekillerde metal eser yer alıyor.

Şüpheli Takibi

Yapılan operasyonda bir şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadele konusunda kararlılıklarını sürdürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 bin 301 obje ele geçirildi.