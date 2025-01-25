Hatay'da Temel Kazısı Zarar Verdi, Bina Tahliye Edildi

Hatay'da İnşaat Temeli Kazısı İle Bina Tahliyesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Meydan Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında komşu binada önemli hasar meydana geldi. Bu durum, bina sakinlerinin tahliye edilmesine neden oldu.

Bitişiğindeki inşaatta gerçekleştirilen iş makinesi ile yapılan temel kazısı sırasında, 4 katlı binanın temeli zarar gördü. Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı.

Binada ikamet eden 16 daire sahibi, olası tehlikelerden korunmak amacıyla tedbiren tahliye edildi. İskenderun Belediyesi ekipleri, zarar gören binayı mühürleyerek incelemelerine başladı.

Olay ile ilgili yapılan açıklamada, gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağı ve hasarın tespiti için uzman ekiplerin incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bitişiğindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında zarar gören 4 katlı binanın sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bitişiğindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında zarar gören 4 katlı binanın sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.