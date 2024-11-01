Hatay'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Hatay'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan bir kaza sonucu otomobil taşıyan bir tır devrildi ve sürücüsü yaralandı. Kaza, Denizciler Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza Nasıl Oldu?

Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 GE 8546 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Olay yerine hemen

polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırın devrilmesi nedeniyle, araçta bulunan iki otomobilde de hasar meydana geldi.

Dikkat Çeken Trafik Durumu

Olay sonrası, yolun bir kısmı geçici olarak trafiğe kapandı; ancak tırın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı tekrar sağlandı.