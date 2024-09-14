Hatay'da Tır Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Feci Kaza Hatay'da Gerçekleşti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen bir kazada, tırın çarptığı 4 yaşındaki Melek Erdem hayatını kaybetti, annesi Rabia Erdem ve 2 yaşındaki kız kardeşi Ayşe yaralandı. Olay, Çaylı Mahallesi'nde bulunan Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında yaşandı.

Kaza Anı

31 YS 782 plakalı tırı kullanan sürücü Hüseyin K., yaya geçidinden geçmeye çalışan Rabia Erdem ve iki çocuğuna çarptı. Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Acı Haber

Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Melek'in hayatını kaybettiği belirlenirken, annesi Rabia Erdem ile 2 yaşındaki kızı Ayşe, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia Erdem'in, 9 aylık hamile olduğu ve karnındaki bebeğini kaybettiği öğrenildi. Annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından sürücü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın nedenlerine dair soruşturma sürüyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.