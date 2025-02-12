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Hatay'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı; 23 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 01:32
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 01:42
Hatay'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Hatay'da Tır ve Otomobil Çarpışması!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tır ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, C.Ö. (23) yönetimindeki 33 ACF 604 çekici ve 31 VS 713 dorse plakalı tır, Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda K.A. (24) tarafından kullanılan 80 AAK 451 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan sürücü K.A., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası güvenlik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak, araçların bulundukları yerden kaldırılmasını sağladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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