Hatay'da Toptan Gıda İş Yerinde Yangın

Hatay'da Yangın Olayı Yaşandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Girne Mahallesi'nde yer alan bir toptan gıda ürünleri satışı yapan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangın ihbarı üzerine derhal itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar Tespiti Bekleniyor

Yangın sonucunda iş yerinde bazı hasarlar meydana geldi. Olayla ilgili daha fazla bilgi ve hasar tespiti yapılması bekleniyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde toptan gıda ürünleri satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde toptan gıda ürünleri satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.