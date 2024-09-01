Hatay'da Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hafif Ticari Araçla Kaza Yaptı

Hatay'da Kaza: 15 Yaşındaki Sürücü Kontrolü Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kışlalar Mahallesi'nde, 15 yaşında bir çocuk tarafından kullanılan hafif ticari araç bir kişiye çarptı.

Kaza Anı ve Yaralı

B.Y. isimli gencin kullandığı 31 VF 406 plakalı araç, kontrolünü kaybederek savruldu. Söz konusu araç, seyir halindeki 81 ACA 208 plakalı bir otomobile, 31 MC 6031 plakalı motosikletin yanında bekleyen M.B.'ye ve yakındaki bir markete çarparak maddi hasara yol açtı. Yaralı M.B, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye gönderildi. Kaza anının görüntüleri çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis Müdahalesi

Kazanın ardından, B.Y.'yi gözaltına alan güvenlik güçleri, hafif ticari aracı trafikten men etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari araç, seyir halindeki otomobile, motosikletinin yanında bekleyen bir kişiye ve markete çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı kişi kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari araç, seyir halindeki otomobile, motosikletinin yanında bekleyen bir kişiye ve markete çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı kişi kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari araç, seyir halindeki otomobile, motosikletinin yanında bekleyen bir kişiye ve markete çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı kişi kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari araç, seyir halindeki otomobile, motosikletinin yanında bekleyen bir kişiye ve markete çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı kişi kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari araç, seyir halindeki otomobile, motosikletinin yanında bekleyen bir kişiye ve markete çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı kişi kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.