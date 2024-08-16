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Hatay'da Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'da oynarken aracın altında kalan 4 yaşındaki Elif Çakıroğlu hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:54
Hatay'da Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'da Üzücü Bir Kaza

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Alparslan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 4 yaşındaki Elif Çakıroğlu hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Mehmet A. yönetimindeki 31 TL 264 plakalı panelvan, yolda oynayan küçük Elif'e çarparak, onun ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Ailenin Müdahalesi

Kazayı gören Elif'in ailesi, hemen durumu fark ederek küçük kızı hastaneye kaldırdı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen, Elif Çakıroğlu kurtarılamadı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Kazanın anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş durumda. Bu görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli bir bilgi kaynağı sağlıyor.

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