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Hatay'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kumlu'da meydana gelen kazada traktör ve hafif ticari araç çarpıştı, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 23:43
Hatay'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'da Kazada İki Kişi Yaralandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, M.A.A. yönetimindeki 41 N 2082 plakalı traktörün, E.G.D. tarafından kullanılan 31 ARA 112 plakalı hafif ticari araçla çarpıştığı anda gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza, Kumlu-Reyhanlı kara yolunda meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçtaki sürücüler yaralandı. Olayın ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kazanın meydana gelişine ilişkin detaylı inceleme başlatacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi...

Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi...

Hatay'ın Kumlu ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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