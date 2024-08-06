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Hatay'da Traktör ile Panelvan Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hatay'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:47
Hatay'da Traktör ile Panelvan Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hatay'da Trajedi: Traktör ile Panelvan Çarpıştı

Hatay'ın Hassa ilçesinde trajik bir kaza yaşandı. 31 U 9779 plakalı traktör, Hassa-Gaziantep kara yolu üzerindeki Ardıçlı mevkii'nde T.M. yönetimindeki 31 B 5070 plakalı panelvanla çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve iki kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kazada traktörde bulunan Havva Nazifşan yaşamını yitirirken, her iki aracın sürücüleri yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılara ilk müdahale kazada bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar, jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Hatay'ın Hassa ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Hatay'ın Hassa ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Hatay'ın Hassa ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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