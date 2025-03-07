Hatay'da Üç Araçlı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Antakya-Samandağ kara yolunun Hatay Adliyesi mevkiinde gerçekleşti.

Kazaya Karışan Araçlar

Olayda, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 31 ABH 692, 35 ATA 545 ve 52 AY 487 plakalı üç araç karıştı.

Acil Yardım Müdahalesi

Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.