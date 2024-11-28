DOLAR
34,63 0,04%
EURO
36,61 -0,08%
ALTIN
2.941,64 -0,14%
BITCOIN
3.297.913,23 1,12%

Hatay'da Üşümek İçin Girdiği Fırında Cep Telefonu Çalan Kadın Yakalandı

İskenderun'da üşüdüğü için fırına giren kadın, kılıfında 300 avro bulunan cep telefonunu çaldı, gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:45
Hatay'da Üşümek İçin Girdiği Fırında Cep Telefonu Çalan Kadın Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan ilginç olayda, üşümesin diye alındığı bir fırında cep telefonu çalan kadın polis tarafından yakalandı.

Dün Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir fırında simit alan bir kadın, üşüdüğünü gerekçe göstererek içeri alındı. Ancak, içeri girdiği sırada kılıfında 300 avro bulunan cep telefonunu çaldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon hırsızlığı ile ilgili olarak güvenlik kameralarını inceledi ve şüpheli D.K. olduğu belirlenen kadının adresini tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, kadını gözaltına aldı ve çaldığı cep telefonunu sahibine iade etti.

Şüpheli D.K., telefonun kılıfındaki parayı harcadığını öne sürdü. Güvenlik kameralarındaki kayıtlar, kadının simidini yedikten sonra masada bulunan telefonu alarak iş yerinden ayrıldığını açıkça gösteriyordu.

Olay, her ne kadar komik bir durum gibi görünse de, kanun önünde ciddi bir suç olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da 1 Ton 200 Kilogram Son Kullanma Tarihli Tavuk Eti Ele Geçirildi
2
Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Sürecini Anlattı
3
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
4
Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırlayacak
5
Düzce'de Aile Dört Mevsim Çilek Yetiştiriyor
6
Tuzla Sahilinde İki Ceset Bulundu: Olay Yeri İncelemeleri Devam Ediyor
7
Murat Kekilli, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Coşkulu Bir Konser Verdi

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!