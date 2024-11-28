Hatay'da Üşümek İçin Girdiği Fırında Cep Telefonu Çalan Kadın Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan ilginç olayda, üşümesin diye alındığı bir fırında cep telefonu çalan kadın polis tarafından yakalandı.

Dün Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir fırında simit alan bir kadın, üşüdüğünü gerekçe göstererek içeri alındı. Ancak, içeri girdiği sırada kılıfında 300 avro bulunan cep telefonunu çaldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon hırsızlığı ile ilgili olarak güvenlik kameralarını inceledi ve şüpheli D.K. olduğu belirlenen kadının adresini tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, kadını gözaltına aldı ve çaldığı cep telefonunu sahibine iade etti.

Şüpheli D.K., telefonun kılıfındaki parayı harcadığını öne sürdü. Güvenlik kameralarındaki kayıtlar, kadının simidini yedikten sonra masada bulunan telefonu alarak iş yerinden ayrıldığını açıkça gösteriyordu.

Olay, her ne kadar komik bir durum gibi görünse de, kanun önünde ciddi bir suç olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.