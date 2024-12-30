Hatay'da Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 4 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam altı şüpheliden dördü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Kumlu ilçesinde bir adresin uyuşturucu üretimi için kullanıldığı yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında, 292 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ile birlikte 38 bin uyuşturucu hap, üretim fırını, basım makinesi, mazot tankı, paketleme makinesi, hap öğütücü, terazi ve ruhsatsız bir tabanca ile 45 mermi ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda plastik ve metal kap da bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan M.E, M.İ, M.T, A.İ, H.A. ve Ö.E'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle M.E, M.İ, M.T. ve A.İ. tutuklandı. H.A. ve Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen evde 292 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 38 bin uyuşturucu hap, üretim fırını, basım makinesi, mazot tankı, paketleme makinesi, hap öğütücü, terazi, ruhsatsız tabanca ile 45 mermi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda plastik ve metal kap ele geçirildi.