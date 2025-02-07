Hatay'da Vali Mustafa Masatlı Medeniyetler Köyü ve İbadethanesi'nin Temeli Atıldı

Vali Mustafa Masatlı Medeniyetler Köyü ve İbadethanesi'nin Temeli Hatay'da Atıldı

Hatay Medeniyetler Korosu tarafından inşa edilecek olan Vali Mustafa Masatlı Medeniyetler Köyü ve ibadethanesinin temeli, anlamlı bir törenle atıldı. Tören, Antakya ilçesinde bulunan Gülderen Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve 3 semavi din temsilcilerinin yer aldığı koro, 2007 yılında daha fazla birlikte yaşama kültürünü yaymak amacıyla kurulmuştu.

Törende Duygusal Anlar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 7 üyesini kaybeden Hatay Medeniyetler Korosu, bu projeyle dayanışma ve birlik mesajı vermek için yola çıktı. Törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, asırların afetinde birlik ve beraberlik mesajıyla yola çıktıklarını ifade etti. Ayrıca Hatay'ın durumuna dikkat çekerek, şehirde meydana gelen hasarın %40'ının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Masatlı, şehrin yeniden inşasında herkesin tek yürek olmasının gerekliliğine vurgu yaptı ve "Bu şehri eskisinden daha güzel, sağlam ve güvenilir hale getirmek zorundayız," diye ekledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay şahsi meselemdir""Hatay bizim de şahsi meselemizdir, hep de öyle kalacaktır," diyerek projenin önemini vurguladı.

Sanat ve Birlik Teması

Hatay Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat da dünyada eko ve tarım köylerinin var olduğunu ancak sanat köylerinin bulunmadığını belirtti. Özfırat, "İçerisinde 50 yaşam evi ve ibadethane olacak. Tek kubbesi olan ibadethanede üç adet kapı bulunacak; bunlardan biri mescide, diğeri sinagoga, sonuncusu ise kiliseye açıktır. Hepsi bir arada tek bir Allah'a dua edecek," ifadelerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından hatıra butonuna basılarak, temelin atılması için gerekli adımlar atıldı. Vali Masatlı'nın büyük bir emeği olduğu bu projenin, Hatay adına anlamı ve önemi büyük bir değer taşıyor.

Birlikte yaşama kültürünü dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Hatay Medeniyetler Korosunca, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapılacak 50 konut ve ibadethane için temel atma töreni düzenlendi.

Birlikte yaşama kültürünü dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Hatay Medeniyetler Korosunca, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapılacak 50 konut ve ibadethane için temel atma töreni düzenlendi.