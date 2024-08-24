Hatay'da Viyadükte Trajik Kaza: Hafriyat Kamyonu Düşerek Devrildi

Hatay'da Viyadükte Kaza

Hatay'da meydana gelen bir trafik kazası, hafriyat kamyonunun viyüktte devrilmesi sonucu alt geçide düşmesiyle gerçekleşti. Bu olay, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Kazanın Ayrıntıları

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, KGYS tarafından kaydedilen bu görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yol alan hafriyat kamyonunun, dönüş sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden alt geçide düştüğü görülüyor.

Bu tür olaylar, yol güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililerin bu gibi kazaların önlenmesi için gerekli önlemleri alması gerektiğini hatırlatıyor.