Hatay'da Yağmur Apartmanı'nın Yıkılmasına İlişkin Yargılama Başladı

Hatay'da Yağmur Apartmanı'nın Yıkılmasıyla İlgili Yargılama Süreci Başladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardında yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Yağmur Apartmanı ile ilgili tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Duruşma

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanıklardan inşaat mühendisleri G.S, A.E.Ç ve E.K katılım sağladı. Duruşmada ayrıca bazı avukatlar ve müştekiler de hazır bulundu. Öte yandan, sanıklardan yapı sahibi A.K, inşaat mühendisi M.Y, teknik uygulama sorumlusu M.K ve mimar M.D duruşmada yer almadı.

Sanıkların Savunmaları

Sanıklardan A.E.Ç, yaptığı savunmada, binanın yapım sürecinde iş öğrenmek amacıyla görev aldığını belirtti. A.E.Ç, sözlerine şöyle devam etti: "Binanın 1975 deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini ve ek 2 kat çıkılarak belediyeden ruhsat alındığını" ifade etti. Ayrıca, "2011 yılındaki ruhsatta belediyeye zeminle ilgili analizler sunulmuştu. Uygun olmasa ruhsat verilmezdi." dedi.

Yapı sahibi A.K'nin oğlu olan inşaat mühendisi E.K, bağlılık iddialarını reddederken, G.S de projedeki sürecinde binaya uğramadığını savundu ve "2011'de üst 2 kat ilave işlemi yaptım. 2001'de yapılanlarla ilgim yok." dedi. Diğer sanık M.K ise suçlamaları reddederek beraat talep etti.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. Duruşma öncesinde, yıkılan binada yakınlarını kaybeden bazı aileler Kırıkhan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Aileler adına konuşan avukat Deniz Can Akpek, sanıkların cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 26 kişinin ölümüne neden olan 6 katlı Yağmur Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda yıkılmasıyla ilgili olarak 8 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla dava açılmıştır.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Binada yakınları vefat eden bazı aileler, duruşma öncesinde Kırıkhan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Binada yakınları vefat eden bazı aileler, duruşma öncesinde Kırıkhan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.