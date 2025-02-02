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Hatay'da Yamaç Paraşütçüleri Aydınlatma Direğine Takıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütçüleri iniş sırasında aydınlatma direğine çarparak yaralanmadı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 21:02
Hatay'da Yamaç Paraşütçüleri Aydınlatma Direğine Takıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'ndan atlayış yapan yamaç paraşütçüleri, iniş sırasında Atatürk Bulvarı’nda bulunan aydınlatma direğine takıldı.

Olay, İ.Ö. ve onun yanındaki yolcunun uçuşu esnasında meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak yamaç paraşütçülerini güvenli bir şekilde bulundukları yerden indirerek kurtardı. Yapılan kontroller sonucu, İ.Ö. ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu olay, yamaç paraşütçülerinin dikkat etmesi gereken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'ndan atlayış yapan yamaç paraşütçüsü ve yanındaki...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'ndan atlayış yapan yamaç paraşütçüsü ve yanındaki yolcu, iniş sırasında aydınlatma direğine takıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'ndan atlayış yapan yamaç paraşütçüsü ve yanındaki...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağları'ndan atlayış yapan yamaç paraşütçüsü ve yanındaki yolcu, iniş sırasında aydınlatma direğine takıldı.

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