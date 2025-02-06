Hatay'da Yamaç Paraşütü İle Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Hatay'da Duygu Dolu Anma Uçuşu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yamaç paraşütü sporcusu İlker Özgüven, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla duygusal bir anma uçuşu gerçekleştirdi.

Yamaç Paraşütçüsünden Anlamlı Etkinlik

İskenderun Yamaç Paraşüt Pisti'nde düzenlenen etkinlikte, yamaç paraşütçüsü Özgüven, arkadaşı Şakir Özen ile birlikte yükseklikten atlayış gerçekleştirerek, gökyüzüne karanfil bıraktı. Bu hareketi ile depremde hayatını kaybedenleri anmış oldu.

Özgüven, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Depremde birçok arkadaşımı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Bu etkinliği, yaşadığımız felaketin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirdik. Allah, depremin tekrarını kimseye yaşatmasın. Bizim için çok zor günlerdi. Unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.