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Hatay'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzin ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 20:33
Hatay'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Zeytinlik ve Ormanlık Alanda Yangın Başladı

Hatay'ın Erzin ilçesi'nde, Burnaz Mahallesi'nde zeytinlik ve ormanlık bir alanda yangın çıktığı bildirildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Ekipler, olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ve Orman Müdürlüğü Ekipleri Olayda Görev Aldı

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, yangının büyümesini önlemek için etkin bir mücadele sergiledi. Yangının büyümeden kontrol altına alınması, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde gerçekleştirildi.

Yangına Hızlı Müdahale Önemliydi

Erken müdahale ile yangın, daha fazla alanı etkilemeden söndürüldü. Bu olay, ormancılık ve tarım alanları için büyük bir tehdit oluşturan yangınların kontrol altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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