Hatay'da Yaralı Caretta Caretta Kurtarıldı

Hatay'da Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda yaralı bir caretta caretta deniz kaplumbağası kurtarıldı ve tedavi altına alındı. Çevlik Mahallesi'nde plajda yaralı olarak bulunan kaplumbağayı gören Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, hemen durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililer Olay Yerinde

Olay yerine sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kaplumbağanın baş bölgesinde bir yaralanma tespit etti. İlk müdahalenin ardından, yaralı deniz kaplumbağası, tedavi edilmek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda yaralı bulunan caretta caretta, tedavi edilmek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda yaralı bulunan caretta caretta, tedavi edilmek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.