Hatay'da Yassı Çelik Üretiminde Denetim Süreci Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Hatay'da Yassı Çelik Denetimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde yassı çelik üreten firmalara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, üretim süreçlerinin standartlara uygunluğunun tespiti için numune alındı.

Denetim Ekibinde Önemli İsimler

Denetimlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler ve Genel Müdürlük Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürü Tamer Erakman da katıldı.

Erenler, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel müdürlük olarak hazır beton, donatı, inşaat demirleri, ısı yalıtım malzemeleri ve çimento gibi birçok yapı malzemesinin denetimini gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, bu hafta 5 ilde daha denetim yapacaklarını duyurdu.

Para Cezaları ve Gelecek Planları

Erenler, 2024 yılında yaptıkları 20 bin denetimde, uygunsuz üretim gerçekleştiren firmalara yaklaşık 180 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade etti. İskenderun ve Payas’ta üretilen yassı çelik ürünlerinin standartlara uygunluğu için aldıkları numunelerin kontrol edileceği vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde yassı çelik üretimi yapan firmalara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde yassı çelik üretimi yapan firmalara yönelik denetimler gerçekleştirildi.