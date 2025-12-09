Hatay'da Yaylada Heyelan: AFAD ve Ekipler Hızla Sevk Edildi

Olay ve müdahale

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi Geçilmez Kanyonu bölgesinde bir yaylada heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde heyelandan etkilenen olmadığı tespit edildi.

Bölgeye güvenlik önlemi alınarak, yaşanabilecek toprak kaymalarına karşı gerekli tedbirler uygulandı. Yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

HATAY’DA YAYLADA YAŞANAN HEYELANDA TONLARCA TOPRAK KAYDI, AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE GELEREK TARAMA YAPTI. YAPILAN KONTROLLERDE HEYELANDA ZARAR GÖREN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ.