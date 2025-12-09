DOLAR
Hatay'da Yaylada Heyelan: AFAD ve Ekipler Hızla Sevk Edildi

Dörtyol Kuzuculu Geçilmez Kanyonu'nda yaylada heyelan meydana geldi. AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; kimsenin zarar görmediği tespit edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 19:09
Olay ve müdahale

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi Geçilmez Kanyonu bölgesinde bir yaylada heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde heyelandan etkilenen olmadığı tespit edildi.

Bölgeye güvenlik önlemi alınarak, yaşanabilecek toprak kaymalarına karşı gerekli tedbirler uygulandı. Yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

