Hatay'da Yelkenli Tekneye Eşlik Eden Yunuslar Görüntülendi

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde Eğlenceli Anlar

Hatay’ın İskenderun Körfezi açıklarında, bir yelkenli teknenin yanına gelen yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, yelkenli sahibi Sertaç Kaya (40) tarafından gerçekleştirildi.

Yelkenli Tekne ile Mersin Seferi

Sertaç Kaya, Arsuz Madenli Yat Limanı’ndan sonsuz mavi sularda yelken açarak Mersin açıklarına doğru yola çıktı. İskenderun Körfezi'ne ulaştığında, su yüzeyinde beliren yunusları fark etti.

Yunuslarla Unutulmaz Anlar

Sertaç Kaya, yunusların tekneye eşlik etmesini cep telefonuyla görüntülemeyi başardı. Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İskenderun Körfezi'nde ilk defa yunuslarla karşılaştım. Teknemi hobi amaçlı kullanıyorum ve adını 'Ehlikeyf' koydum. Mersin’e doğru yaklaşırken, Konacık ile Karataş açıkları arasında yaklaşık 16 yunusu sayabildik. Bunu izlemek çok keyifliydi. Yunusların çıkardıkları sesleri duymak ve zıplamalarını görmek muazzamdı," şeklinde konuştu.