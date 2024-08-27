Hatay'da Yeni Bir Destek: Toplumsal Hizmet Merkezi Açıldı

Hatay'daki Toplumsal Hizmet Merkezi Açılışı

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı'nın ortaklığıyla inşa edilen Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi açılışı, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Önemli Konuşmalar

Açılışta, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 6 Şubat 2023 deprem felaketinin ardından geçtiğimiz 1,5 yılda yaşananları hatırlatarak, bu zor günlerde devlet ve millet olarak bir araya gelmenin gücünü vurguladı. Yılmaz, "Toplumsal hizmet merkezleri, ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için ilk başvuru noktası olacak," dedi. Yardımseverlik ve Dayanışma

Kore Kızılhaçı'nın, bu dönemde Türk halkı için büyük yardımlarda bulunduğunu belirten Yılmaz, 31 milyon dolarlık destek sağladıklarını ifade etti. Yılmaz, Kore'nin destanının, Kore Savaşı'na uzandığını belirterek, "Kendilerini bizlere borçlu hissetmesinler, biz onlara olan borcumuzu ödüyoruz" şeklinde konuştu.

Vali ve Büyükelçiden Mesajlar

Vali Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremin ilk anından itibaren liderliğini üstlendiğini vurguladı. Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park, merkezin yaraların sarılmasına yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

Uluslararası Destek

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thomson ise Türk Kızılay'a destek vermek için farklı ülkelerden 45 ulusal derneğin bir araya geldiğini belirtti. "Bu yardımlar, Kore Kızılhaçının katkılarıyla hayatların kurtarılmasında hayati rol oynadı." şeklinde konuştu.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 2) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) da katıldı.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 2) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) da katıldı.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 2) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) da katıldı.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 2) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) da katıldı.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 2) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) da katıldı.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 2) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) da katıldı.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 2) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) da katıldı.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 2) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) da katıldı.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 2) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) da katıldı.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 2) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) da katıldı.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ 2) ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 3) da katıldı.