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Hatay'da Yeni Bir Eğitim Yuvası: Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu Açıldı

Yayladağı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu, törenle hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 20:34
Hatay'da Yeni Bir Eğitim Yuvası: Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu Açıldı

Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu Törenle Açıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu, düzenlenen törenle hizmete girdi. Kurtuluş Mahallesi'nde, vefat eden Hataylı öğretmen Ali Mukadder Bilgili'nin adını taşıyan okul, 8 derslik ve 4 atölye ile eğitimde yeni bir döneme kapı açıyor.

Hayırseverlik ve Eğitim

Hatay Valiliği ile Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından imzalanan protokol çerçevesinde inşa edilen bu eğitim kurumu, bölgedeki depremlerin ardından önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Vali Mustafa Masatlı, katıldığı açılış töreninde, "6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında birçok yeni okul kazandırdık ve hayırseverlerin desteğiyle bu çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

Açılış Kurdelası Kesildi

Törende, Ali Mukadder Bilgili'nin ailesi ve bağışçıların da katılımıyla okulun açılış kurdelesi kesildi. Vali Masatlı, açılış sonrası sınıfları gezerek öğrencilere hediyeler verdi ve sıcak sohbetler etti.

Özel Bir Destek ve Teşekkür

Ayrıca, okul yapımına destek olmak için tablet bilgisayarını satan 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Zeren Tuntay; Vali Masatlı tarafından teşekkür plaketiyle ödüllendirildi ve yeni bir tablet bilgisayar hediye edildi.

Önemli İsimler Törende Bir Araya Geldi

Açılış törenine; AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Bilgili, vefat eden öğretmen Ali Mukadder Bilgili'nin eşi Fatma Gülşah Bilgili ve birçok vatandaş katıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu...

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu törenle açıldı. Törene, Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Bilgili, vefat eden öğretmen Ali Mukadder Bilgili'nin eşi Fatma Gülşah Bilgili ve vatandaşlar katıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu...

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu törenle açıldı. Törene, Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Bilgili, vefat eden öğretmen Ali Mukadder Bilgili'nin eşi Fatma Gülşah Bilgili ve vatandaşlar katıldı.

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