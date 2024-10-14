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Hatay'da Yeni Okul Açılışı: Hayırseverlerin Desteğiyle İnşa Edildi

Hatay'da deprem sonrası yıkılan okulun yerine hayırseverlerle inşa edilen yeni bina törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:11
Hatay'da Yeni Okul Açılışı: Hayırseverlerin Desteğiyle İnşa Edildi

Hatay'da Yeni Eğitim Yuvası Açıldı

Hatay, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan yıkıcı depremler sonrasında hasar gören okullarına yönelik yeniden inşa çalışmalarını sürdürüyor. Ali Sayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hayırseverlerin katkısıyla yapılan yeni binası, düzenlenen bir törenle hizmete girdi.

Yeni Okulun Özellikleri

Merkez Antakya ilçesi Vali Ürgenpaşa Mahallesi'nde yer alan ve deprem sonrası kontrollü bir şekilde yıkılan liseye, Hugo Boss Vakfı ve Ahbap Derneği'nin işbirliğiyle yeni bir bina inşa edildi. Çelik konstrüksiyon tarzında inşa edilen okulda, toplamda 16 derslik, 4 laboratuvar ve bir tekstil atölyesi bulunuyor.

Eğitimde Yeniden Yapılanma

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, törende yaptığı konuşmada, depremler sonrası hasar gören okulların hızlı bir şekilde onarımı için devlet kurumları ve hayırseverlerin yoğun çaba içerisinde olduğunu ifade etti. Tüysüz, "Hatay'da toplam 110 okulun inşaatı tamamlandı. Ayrıca 113 okulda çalışmalar devam ediyor ve bunlardan 13 tanesi yine Ahbap Derneği tarafından yapılıyor. Önümüzdeki yılın sonuna kadar daha fazla okulun tamamlanmasını umuyoruz." dedi.

Hayırseverlerin Desteği

Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya ise deprem bölgesine yardım ulaştırmak için herkesin seferber olduğunu belirtti. "Hatay'a 8 bin kışlık kıyafet gönderdik. Çalışanlarımızla birlikte yüklü miktarda bağış toplayarak 10 konteyner gıda ve hijyen malzemesi gönderdik." şeklinde konuştu. Kaya, Ahbap Derneği ile işbirliği içinde okul inşa etmeye karar verdiklerini ve 2025 yılından itibaren okul ve tekstil atölyesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçe ayırdıklarını ifade etti.

Konser Sözü ile Mutluluk

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent de okul açılışında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere bir konserde buluşma sözü verdi.

Törenin ardından katılımcılar, yeni açılan okulu gezerek incelemelerde bulundu.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

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