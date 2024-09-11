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Hatay'da Yıkılan Okulun Yerine Yeni Eğitim Kurumu İnşa Edildi

Afyonkarahisar ve hayırsever desteğiyle Hatay'da depremzedelere yeni okul yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:19
Hatay'da Yıkılan Okulun Yerine Yeni Eğitim Kurumu İnşa Edildi

Yıkılan Okulun Yerine Kadınana İlkokulu Açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan Çamlık İlkokulu'nun yerine yeni bir okul inşa edildi. Bu projede Afyonkarahisar Valiliği ile hayırseverlerin destekleri önemli rol oynadı.

Törenle Açılışı Yapıldı

Denizciler Mahallesi'nde inşa edilen 12 derslikli Kadınana İlkokulu'nun açılışı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Yiğitbaşı, açılışta Hatay’a olan desteklerinin devam edeceğini vurguladı. “9 ay gibi bir sürede okulumuzu tamamladık. Yıkılan okulumuzun yerine 300’e yakın öğrencimiz için yeni bir eğitim yuvası açıyoruz. Okulumuzun adı Kadınana İlkokulu oldu. Tüm öğrencilerimizin yolları açık olsun.” dedi.

Emeği Geçenlere Teşekkür

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte çok sayıda okulun depremlerden etkilendiğini hatırlatarak hayırseverlerin desteğiyle inşaat çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Açılış sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de söz aldı ve ardından protokol üyeleri okulda incelemelerde bulunarak öğrencilere hediyeler dağıttı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Afyonkarahisar Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul, törenle açıldı. Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Afyonkarahisar Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul, törenle açıldı. Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Afyonkarahisar Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul, törenle açıldı. Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Afyonkarahisar Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul, törenle açıldı. Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Afyonkarahisar Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul, törenle açıldı. Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Afyonkarahisar Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul, törenle açıldı. Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Afyonkarahisar Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul, törenle açıldı. Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar katıldı.

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