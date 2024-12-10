Hatay'da Yıkım Sırasında Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi!

Antakya'da Yıkım Faciası

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Saraycık Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında, bina iş makinesinin üzerine devrildi.

Olay Anı ve Kurtarma

Yıkım kararı alınmış olan 11 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması esnasında aniden devrilerek, iş makinesinin üzerine düştü. İş makinesinin bir kısmı enkaz altında kalırken, operatör hızla araçtan atlayarak kurtulmayı başardı.

Sağlık Durumu İyi

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, hafif yaralanan operatörü hemen hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu tür kazaların önlenmesi için yıkım çalışmalarında daha tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi, operatör araçtan atlayarak kurtuldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi, operatör araçtan atlayarak kurtuldu.