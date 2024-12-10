DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,73 0,13%
ALTIN
2.993,97 -0,62%
BITCOIN
3.399.541,6 -1,04%

Hatay'da Yıkım Sırasında Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi!

Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı bina yıkımı sırasında devrildi. Operatör kurtuldu, yaralanan sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:21
Hatay'da Yıkım Sırasında Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi!

Antakya'da Yıkım Faciası

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Saraycık Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında, bina iş makinesinin üzerine devrildi.

Olay Anı ve Kurtarma

Yıkım kararı alınmış olan 11 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması esnasında aniden devrilerek, iş makinesinin üzerine düştü. İş makinesinin bir kısmı enkaz altında kalırken, operatör hızla araçtan atlayarak kurtulmayı başardı.

Sağlık Durumu İyi

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, hafif yaralanan operatörü hemen hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu tür kazaların önlenmesi için yıkım çalışmalarında daha tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi, operatör araçtan atlayarak kurtuldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi, operatör araçtan atlayarak kurtuldu.

İLGİLİ HABERLER

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni Gerçekleşti
2
Kasımda Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcu Sayısı 16,3 Milyon
3
Kuzey Kore, Güney Kore'deki Sıkıyönetim Girişimine Sessiz Kalıyor
4
Yayladağı Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Süreci Devam Ediyor
5
BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali, Uluslararası Anlaşmanın İhlali
6
Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786’ya Ulaştı, İsrail Saldırıları Devam Ediyor
7
Bakan Şimşek: Küresel Koşullar 2024'te Türkiye'yi Destekleyecek

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı