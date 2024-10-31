Hatay'da Yorgun Mermi Saldırısına Uğrayan Kadın Yeniden Sağlığına Kavuşmak İstiyor

Hatay'da Yorgun Mermi İle Yaralanan Nurhayat Taşçı'nın Hikayesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evinin bahçesinde çay içerken başına yorgun mermi isabet eden 37 yaşındaki Nurhayat Taşçı, yeniden sağlığına kavuşma mücadelesi veriyor.

Olayın Gerçekleştiği An

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bahçesinde oturan Taşçı, 17 Ekim günü meydana gelen olayda, başına isabet eden merminin etkisiyle ne olduğunu anlayamadığını ifade etti.

Hastane Süreci

Komşuları tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürülen Taşçı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Defne Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan ve 8 gün yoğun bakımda kalan Taşçı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sağlığına Kavuşma Umudu

Nurhayat Taşçı, sol kolunun kullanılamadığını ve tedavisinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, bir ay sonra fizik tedaviye gideceğini belirten Taşçı, yaşadığı zor günleri şöyle dile getirdi: "Kendi evimin bahçesinde oturduğum anda bu olay başıma geldi. Engelli abim ve yaşlı annem var. Babam 9 ay önce vefat etti. Allah'tan başka kimsemiz yok."

Ailesinin Desteği ve Umutları

Taşçı'nın kız kardeşi Saniye Çelik, ablasının sağlığına kavuşması için dileklerde bulunurken, magandalığın son bulmasını istedi. Çelik, ablasının hayatta olduğu için şükrettiklerini de sözlerine ekledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinin bahçesinde çay içtiği sırada başına yorgun mermi isabet eden ve sol kolunu kullanamayan 37 yaşındaki Nurhayat Taşçı, yeniden sağlığına kavuşmak istiyor. Nurhayat Taşçı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinin bahçesinde çay içtiği sırada başına yorgun mermi isabet eden ve sol kolunu kullanamayan 37 yaşındaki Nurhayat Taşçı, yeniden sağlığına kavuşmak istiyor. Nurhayat Taşçı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.