DOLAR
34,27 0,04%
EURO
37,3 -0,17%
ALTIN
3.021,24 1,61%
BITCOIN
2.418.793,97 2,89%

Hatay'da Yorgun Mermi Saldırısına Uğrayan Kadın Yeniden Sağlığına Kavuşmak İstiyor

Hatay'da başına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı, sağlığına kavuşmak için tedaviye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:23
Hatay'da Yorgun Mermi Saldırısına Uğrayan Kadın Yeniden Sağlığına Kavuşmak İstiyor

Hatay'da Yorgun Mermi İle Yaralanan Nurhayat Taşçı'nın Hikayesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evinin bahçesinde çay içerken başına yorgun mermi isabet eden 37 yaşındaki Nurhayat Taşçı, yeniden sağlığına kavuşma mücadelesi veriyor.

Olayın Gerçekleştiği An

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bahçesinde oturan Taşçı, 17 Ekim günü meydana gelen olayda, başına isabet eden merminin etkisiyle ne olduğunu anlayamadığını ifade etti.

Hastane Süreci

Komşuları tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürülen Taşçı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Defne Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan ve 8 gün yoğun bakımda kalan Taşçı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sağlığına Kavuşma Umudu

Nurhayat Taşçı, sol kolunun kullanılamadığını ve tedavisinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, bir ay sonra fizik tedaviye gideceğini belirten Taşçı, yaşadığı zor günleri şöyle dile getirdi: "Kendi evimin bahçesinde oturduğum anda bu olay başıma geldi. Engelli abim ve yaşlı annem var. Babam 9 ay önce vefat etti. Allah'tan başka kimsemiz yok."

Ailesinin Desteği ve Umutları

Taşçı'nın kız kardeşi Saniye Çelik, ablasının sağlığına kavuşması için dileklerde bulunurken, magandalığın son bulmasını istedi. Çelik, ablasının hayatta olduğu için şükrettiklerini de sözlerine ekledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinin bahçesinde çay içtiği sırada başına yorgun mermi isabet eden ve...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinin bahçesinde çay içtiği sırada başına yorgun mermi isabet eden ve sol kolunu kullanamayan 37 yaşındaki Nurhayat Taşçı, yeniden sağlığına kavuşmak istiyor. Nurhayat Taşçı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinin bahçesinde çay içtiği sırada başına yorgun mermi isabet eden ve...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinin bahçesinde çay içtiği sırada başına yorgun mermi isabet eden ve sol kolunu kullanamayan 37 yaşındaki Nurhayat Taşçı, yeniden sağlığına kavuşmak istiyor. Nurhayat Taşçı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Çubuk'ta Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Irak Ulaştırma Bakanı, Kalkınma Yolu Projesi için Mutabakat Deklarasyonunu Açıkladı
3
'Sen Türkülerini Söyle' Yeni Sezonuyla TRT 1'de Başlıyor
4
TCG Anadolu ve NATO Deniz Görev Grubu-2 Eğitim Faaliyetleri
5
Diyarbakır'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
6
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Başladı
7
Batı Şeria'daki İsrail Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı