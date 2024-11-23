DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.363.615,96 1,77%

Hatay'da Yük Treni Çarpması: Bir Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı 21 yaşındaki M.B.G. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 23:04
Hatay'da Yük Treni Çarpması: Bir Yaralı

Hatay'da Yük Treni Çarpması: Bir Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Numune Evler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yük treni 21 yaşındaki M.B.G'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay, Adana-İskenderun seferini yapan yük treninin kazaya karışması ile gerçekleşti.

Olay Yeri ve Müdahale

Yaşanan kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B.G, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu'ndan Karla Mücadele Açıklaması
2
İstanbul'da Terör Operasyonunda 7 Zanlıdan Biri Tutuklandı
3
İsrail Ordusu, Lübnan'da Sağlık Personeline Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 4 Yaralı
4
Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü'nde Önemli Açıklamalar
6
Çankırı'nın Çerkeş İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
7
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı