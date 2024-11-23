Hatay'da Yük Treni Çarpması: Bir Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Numune Evler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yük treni 21 yaşındaki M.B.G'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay, Adana-İskenderun seferini yapan yük treninin kazaya karışması ile gerçekleşti.

Olay Yeri ve Müdahale

Yaşanan kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B.G, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.