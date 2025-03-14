Hatay'daki Fabrikada Çıkan Yangında Hasar Meydana Geldi

Hatay'ın Payas ilçesindeki fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:16
Hatay'daki Fabrikada Çıkan Yangında Hasar Meydana Geldi

Hatay'ın Payas ilçesinde, Karşı Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangının çıktığı ihbarının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin sıkı çalışmaları sonucunda söndürülen yangın, fabrikada bazı hasarlara yol açtı. Yangının nedenine ilişkin detaylar ise henüz netlik kazanmadı.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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