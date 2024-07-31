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Hatay'daki Kaza: Tır ve Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yangın çıkan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:01
Hatay'daki Kaza: Tır ve Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var

Hatay'da Tır ve Otomobil Çarpıştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen üzücü bir kazada, İskenderun-Payas Otoyolu'nda bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta yangın çıkarken, sürücüler yaralandı.

Kaza Detayları

Kazada, Ayhan Y. yönetimindeki 31 AHG 460 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sürücü tarafından kullanılan 34 ED 6873 plakalı tırla çarpıştı. Bu trajik olay, iki tarafın da yaralanmasına yol açtı.

Acilen Müdahale Edildi

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı; ancak her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza, bölgede büyük bir endişeye yol açtı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

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