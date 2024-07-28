Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangının nedeni, henüz belirlenemedi. Olay anında bölgedeki tesislerin güvenliği için hızlı bir şekilde önlemler alındı.

Olay Yerinde Yoğun Ekipman Sevk Edildi

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 2 helikopter, 4 ilk müdahale aracı ve 8 arazöz, ayrıca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı fakat Hasar Verdi

Yangın yaklaşık 2 hektarlık bir alanda etkili olurken, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak bölgede bulunan bir sondaj makinesi yangından hasar gördü.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgedeki soğutma çalışmaları, ekipler tarafından aralıksız sürdürülmekte. Yangının tamamen söndürülmesi ve olası yeniden alevlenmelerin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.