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Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:16
Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay Orman Yangını Kontrol Altında

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan Tahtaköprü Mahallesi'nde, Tozlu Yaylası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla intikal etti. Yangının söndürülmesi için bölgeye helikopter ve çok sayıda arazöz de sevk edildi.

Yangına Müdahale Başarıyla Gerçekleştirildi

Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının yaklaşık bir hektarlık alanı etkilediği belirtildi. Şu an ekiplerin ekstradan çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve...

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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