Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Sonuçlandı

Hatay iline bağlı Arsuz ilçesinde meydana gelen orman yangını sonunda kontrol altına alındı. Kozaklı Mahallesi'nde dün çıkan yangının nedeni henüz tespit edilemedi.

Desteğin Önemi

Yangına dair ihbarın yapılmasının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, yangının büyümesini önlemek için hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahale gerçekleştirerek alevlere müdahale ettiler.

Bölgedeki Çalışmalar

Çevre illerden de gelen destek ile toplamda 153 araç ve 523 personel, yangına müdahale etti. Yaklaşık 95 hektarlık bir alanın etkilendiği yangın, yoğun çabalar sonucunda kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar hala devam ediyor.

Hasar Tespit Çalışmaları

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Harlısu Mahallesi'nde yangından etkilenen 4 evin kısmi hasar gördüğünü, ayrıca 2 ahırın da zarar gördüğünü ifade etti. Yangının sebepleri ve hasar durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar devam etmekte.