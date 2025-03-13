Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Tekkoz mevkisindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Benimsenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölge sakinleri tarafından fark edilerek112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine hemen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın mahalline sevk edildi.

Yapılan yoğun mücadele sonucunda, yangının yayılması önlendi ve kontrol altına alındı. Bölgede ise soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.