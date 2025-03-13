Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:52
Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Tekkoz mevkisindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Benimsenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölge sakinleri tarafından fark edilerek112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine hemen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın mahalline sevk edildi.

Yapılan yoğun mücadele sonucunda, yangının yayılması önlendi ve kontrol altına alındı. Bölgede ise soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Ailelere Müjde! Şehirlerarası Seyahatlerde Yüzde 40 İndirim Başlıyor

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 'Bir Yaşdönümü Rüyası' Sahnelendi
2
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, 18 Mayıs’ta Erken Seçim İlan Etti
3
Tokat'ta Hayvana Eziyet Eden Kişiye Soruşturma Başlatıldı
4
Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Çorum'daki Gıda Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Emekli Bayram İkramiyesinde Yeni Düzenleme: 4 Bin Lira Olacak
7
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye Yönetimi Federasyon veya Özerklik Gündeminde Yok

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

Adıyaman Kızılay'dan Ramazan Desteği: Evinize Sıcak Yemek Ulaşacak

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Ailelere Müjde! Şehirlerarası Seyahatlerde Yüzde 40 İndirim Başlıyor

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!