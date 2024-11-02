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Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Hatay'daki orman yangınında ekipler, karadan ve havadan müdahalelerle yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 20:40
Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Hatay'da Orman Yangınıyla Mücadele Devam Ediyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Kozaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın, ihbar üzerine bölgedeki Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürme helikopterleri ve arazözlerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ancak, alevlerin rüzgarın etkisiyle Harlısu Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaştığı bildirildi.

Vali İncelemelerde Bulundu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Vali Masatlı, "Yangın saat 11.40 sularında başladı ve muhtemelen elektrik direğinden kaynaklandığını düşünüyoruz," dedi. Kozaklı Mahallesi'nde yangının kontrol altına alındığını fakat Harlısu'da ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yangında Zarar Gören Yerler

Vali Masatlı, şu an itibarıyla 153 araç ve 523 personelin yangınla mücadele ettiğini söyledi. Ayrıca, "Harlısu Mahallesi'nde 4 evimiz kısmen etkilendi, 2 ahırımızda hasar oluştu. Bu zararların daha da büyümeyeceğini düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.

Destek Ekipleri Gönderildi

Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri dahil birçok kamu kurumunun araçları bölgeye gönderildi. Yangınla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, rüzgarın şiddetinin azalması durumunda yangının kontrol altına alınması bekleniyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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