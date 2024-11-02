Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'da Orman Yangını Alarmı

Hatay Valiliği, orman yangını ile ilgili son durum bilgisi paylaştı:

Harlısu mevkisinde yangın, 4 evde etkili oldu ve bu evlere müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Aileler güvenli bir bölgeye tahliye edildi.

Arsuz İlçesinde Çıkan Yangına Müdahale

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Yangına Karşı Alınan Önlemler

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadeleye devam ediyor. Hatay Valiliği, yaşanan olaylarla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

“Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.”

“Jandarma ve emniyet birimlerine bağlı TOMA’lar da yangına müdahale etmektedir.”

“Çevre illerden de yangın söndürme amacıyla araç ve personel desteği talep edilmiştir.”

Yangınla mücadele için toplamda 152 araç ve 479 personel görev alıyor.

Sakinlerin Durumu

Harlısu Mahallesi sakinlerinden Yunus Emre Dağlı, yangında evinin zarar gördüğünü belirtti. Diğer bir mahalle sakini Adem Gürler ise alevlerin hızlı bir şekilde yaklaşması nedeniyle bölgeyi derhal terk ettiklerini ifade etti.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşların güvenliğinin sağlanması için önlemler artırılıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.